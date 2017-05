Tasse troppo alte e in 10 anni riscossi solo 120 su 850 miliardi

Unimpresa tira le somme della riscossione tributaria, svelando che in 10 anni lo Stato è riuscito ad incassare solo il 14% del toale. "Che senso ha chiedere così tanto quando poi il contribuente, impresa o famiglia non riesce a pagare?", si domanda l'organizzazione.

"Negli ultimi 10 anni l'attività di riscossione tributaria ha portato nelle casse dello Stato quasi 120 miliardi di euro, ma lo stock di arretrati delle 'esattorie' fiscali ammonta a 730 miliardi. - informa in una nota Unimpresa - Sul totale di 850 miliardi, dunque, è stato recuperato solo il 14%. Del totale di incassi da riscossione, 85 miliardi sono il frutto di attività ordinaria, mentre 35 miliardi sono legati a misure una tantum approvate dai vari governi."



"Il 'record' di gettito da riscossione è stato raggiunto nel 2016 con 19 miliardi: di questi, però, 8 miliardi sono derivanti da interventi occasionali e, nel dettaglio, 4 miliardi dalla regolarizzazione dei capitali illegalmente detenuti all'estero. - sottolinea inoltre l'organizzazione di categoria - Al netto della voluntary disclosure e di altri interventi non strutturali, l'incasso si è attestato a quota 11 miliardi, in linea con il trend degli anni precedenti."



Secondo il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci, «i dati sono la prova di un sistema fiscale sbagliato: lo Stato pretende troppo, ha esagerato nell'alzare l'asticella del prelievo fiscale e ora si trova in bilancio poste fasulle, denaro che non recupererà mai. C'è da chiedersi, pertanto, che senso abbia chiedere così tanto quando poi il contribuente, impresa o famiglia non riesce a pagare».