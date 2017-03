Panda via da Pomigliano: Marchionne indichi modello sostitutivo, dice Unimpresa

Unimpresa preoccupata per l'addio della Panda a Pomigliano.

«L'addio della Panda a Pomigliano, in assenza di certezze sulle alternative, ci preoccupa soprattutto per quanto riguarda l'indotto. Il futuro dello stabilimento FCA in Campania è a rischio e chiediamo ai vertici di Fiat Chrysler Automobiles di indicare immediatamente come sarà sostituito quel modello, che oggi rappresenta il 15% del prodotto interno lordo della provincia di Napoli», dichira in una nota il vicepresidente di Unimpresa, Valerio Ricci, commentando le dichiarazioni di Sergio Marchionne, secondo il quale tra il 2019 e il 2020 la casa automobilistica potrebbe chiudere la produzione della Panda allo stabilimento di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli.