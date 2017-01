Manovra correttiva: aumento IVA affosserebbe consumi, avverte Unimpresa

«L'eventuale aumento dell'IVA, che potrebbe essere inserito in una manovra correttiva sui conti pubblici, sarebbe deleterio per l'economia italiana e affosserebbe i consumi» avverte in una nota il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci.



«In una fase così critica - aggiunge Pucci - il ricorso alla leva fiscale come ancora di salvezza per tutelare la salute delle finanze pubbliche e per rispettare gli assurdi vincoli di bilancio imposti dall'Unione europea è una mossa scellerata, perché la pressione tributaria deve calare e invece, anche questo governo, come i precedenti, finirebbe per inasprire il peso delle tasse sulle famiglie e sulle imprese».