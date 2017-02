Inflazione: crescita a gennaio non vada sprecata, chiede Unimpresa

Unimpresa sui dati dell'inflazione.

«I segnali di ripresa, anche se timidi, vanno colti subito e non sprecati. Stavolta il segnale è arrivato dall'inflazione che pare aver abbandonato la spirale negativa: si tratta di una buona notizia che dovrebbe motivare il governo a fare di più e presto per spingere il Paese in un sentiero di rapida crescita economica. Sarebbe drammatico e sbagliato cullarsi sull'aumento dei prezzi, pensando che sia solo il frutto delle misure approvate finora», dichiara in una nota il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.



A gennaio 2017 infatti il tasso di inflazione è dell'1%, il più alto da tre anni e mezzo. Per trovare un valore maggiore bisogna infatti tornare ad agosto del 2013, quando era stato dell'1,2%.