Dopo voucher serve riforma degli assetti contrattuali, dice Unimpresa

Unimpresa riflette sull'abolizione dei voucher.

"Per il lavoro occasionale serve una alternativa urgente. La cancellazione repentina dei voucher, frutto di una decisione troppo legata a ragioni politiche, è stata un errore. I buoni da 10 euro sono stati utilizzati anche in maniera non corretta e senza dubbio il sistema andava rivisto. Tuttavia, per determinate categorie produttive le prestazioni occasionali sono un pilastro ed è indispensabile trovare una forma di retribuzione caratterizzata da flessibilità e snellezza", dichiara in una nota il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.



"Ma il problema del mercato del lavoro - prosegue - non è solo quello dei voucher". Unimpresa chiede infatti che venga incentivato ed esteso "lo sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale attraverso una riforma degli assetti contrattuali che preveda un ruolo per il Ccnl di contratto quadro, anche multisettoriale, con garanzie economiche e normative inderogabili e la previsione di regolamentare gli altri istituti, come ad esempio l'organizzazione del lavoro, il welfare aziendale, le forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, al secondo livello contrattuale", si speecifica.



Altro obiettivo è "elaborare modelli organizzativi tesi a favorire un rapido inserimento, specialmente al Sud, delle donne, dei giovani e degli over 45 nelle aziende anche grazie agli incentivi governativi previsti", si chiarisce.



Infine, per Unimpresa è importare "sviluppare forme di bilateralità per la gestione dei temi della sicurezza sul lavoro, della sanità integrativa, del welfare aziendale e/o contrattuale, della risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, della formazione professionale e della intermediazione dell'offerta e domanda di lavoro oltre ad altre materie che potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva", viene riferito infine.