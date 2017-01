Debito pubblico, aumenta solo quello dello Stato, denuncia Unimpresa

"Sindaci e governatori virtuosi, Stato sprecone. E' calato di quasi 10 miliardi di euro il debito pubblico di comuni, province e regioni negli ultimi due anni, mentre la voragine nelle finanze statali è cresciuta di oltre 100 miliardi. Se il 'rosso' degli enti territoriali è sceso da 99 miliardi a 89 miliardi (-9%) dal 2014 al 2016, quello delle amministrazioni centrali è schizzato da 2.037 miliardi a 2.138 miliardi (+5%), col risultato che il debito pubblico italiano è arrivato, alla fine dello scorso anno, a quota 2.228 miliardi, in crescita di 91 miliardi (+4%) rispetto alla fine del 2014" viene fatto sapere in un comunicato di Unimpresa.



"Secondo l'analisi dell'associazione - espone l'Unione nazionale di imprese -, basata su dati della Banca d'Italia, il debito pubblico dello Stato centrale è passato negli ultimi due anni dai 2.037,7 miliardi di dicembre 2014 ai 2.138,9 miliardi di novembre 2016 con un incremento di 101,2 miliardi (+4,97%); a dicembre 2015, il buco nei conti dello Stato era arrivato a 2.079,7 miliardi, quindi la variazione sugli ultimi 11 mesi è pari a 59,1 miliardi (+2,85%)."



"In netta controtendenza risulta l'andamento complessivo del debito degli enti locali (comuni, province, regioni): dai 99,1 miliardi di dicembre 2014, il valore è sceso ai 92,7 miliardi di dicembre 2015 e ancora più in basso a 89,9 miliardi di novembre 2016. Su base annua la diminuzione registrata è pari a 2,8 miliardi (-3,12%), mentre rispetto a due anni fa il calo è di 9,2 miliardi (-9,36%). La performance negativa dello Stato centrale ha dunque contribuito a far impennare il totale del debito pubblico del Paese che a dicembre 2014 era a 2.136,9 miliardi per poi salire, 12 mesi più tardi, a 2.172,5 miliardi con un incremento di 56,2 miliardi (+2,59%). Alla fine del 2016 (novembre) il debito era arrivato a 2.228,8 miliardi con un aumento di 91,9 miliardi (+4,30%) rispetto al 2014" prosegue l'associazione.



«I dati sono utili per riflettere sugli indispensabili tagli alla spesa pubblica. Negli ultimi anni si è spesso puntato il dito contro le autonomie locali, sostenendo che i disastri della finanza pubblica siano provocati dalla periferia e non dalle amministrazioni centrali. Invece, è evidente come proprio a livello territoriale si registri una gestione virtuosa del debito, ridottosi a tutti i livelli nelle regioni, nelle province e nei comuni» commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.