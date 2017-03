Crollo natalità: serve svolta culturale ed economica, dice Unimpresa

Unimpresa commenta i dati sul crollo della natalità in Italia.

"Il nostro Paese, invecchia e piano piano sta morendo: per invertire la preoccupante tendenza demografica confermata dall'Istat servirebbe una svolta culturale e al tempo stesso economica. Ai giovani manca il coraggio di fare figli, soprattutto perché non hanno certezze per il futuro" dichiara in una nota la vicepresidente di Unimpresa, Maria Concetta Cammarata, commentando il crollo della natalità in Italia per il secondo anno consecutivo.



"E in questa situazione, di prospettive incerte, specie per quanto riguarda la ricerca di un lavoro stabile, non è biasimabile il comportamento delle coppie che decidono di rinviare il momento in cui allargare la famiglia. - precisa - Eppure proprio sulla famiglia si fonda la nostra società che dovrebbe preservare e sviluppare il capitale umano, invece di mortificarlo giorno dopo giorno".