Crisi: in 9 anni manovre da 960 miliardi di euro. Nel 2020 tasse più 9,81%

Il Centro studi Unimpresa ha calcolato gli effetti di tutti le misure di spesa e di entrata approvate tra il 2008 e il 2017, scoprendo che in 9 anni i vari governi hanno varato manovre per 960 miliardi di euro, continuando ad alzare le tasse e non combattendo l'evasione fiscale.

"Negli ultimi 9 anni sono state varate manovre sui conti pubblici per complessivi 960 miliardi di euro. Si tratta di risorse finanziarie sparse in 52 provvedimenti normativi e 1.099 nuove voci di entrate nelle finanze statali e locali" si spiega in un comunicato da Unimpresa, il cui Centro Studi ha incrociato gli effetti di tutti le misure di spesa e di entrata approvate tra il 2008 e il 2017.



"Secondo la ricerca, l'indebitamento netto è cresciuto di 175 miliardi, con il fisco italiano che continua a essere il peggiore d'Europa. L'analisi dell'associazione, poi - basata su dati della Corte dei conti, del Tesoro e dell'Ocse - si focalizza sul confronto internazionale e in particolare sui problemi del sistema tributario italiano. L'economia sommersa in Italia è pari al 21,1% del prodotto interno lordo rispetto alla media dell'Unione europea del 14,4%. L'evasione complessiva in Italia è al 24% del PIL, mentre la media europea è inferiore al 20%. In particolare, l'evasione dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) ha raggiunto la quota del 30,2% (sempre rispetto al PIL), da confrontare col 17% della media europea. Il tasso di riscossione è pari ad appena l'1,13%, molto meno rispetto al 17,1% medio in questo caso dei Paesi Ocse. Quanto alla pressione fiscale complessiva, tenendo conti sia del carico tributario sia di quello contributivo, il tasso in Italia raggiunge il 64,8% rispetto al 40,6% del livello medio riscontrato in Europa" continua l'organizzazione di categoria.



Dall'associazione si riferisce dunque: "Anche dal punto di vista del lavoratore, il confronto è impietoso: il cuneo fiscale è pari in Italia al 49% mentre in UE non arriva al 39%: si tratta della differenza fra il costo del lavoro a carico dell'imprenditore e la busta paga netta."

"I costi della burocrazia, parametrati sugli obblighi fiscali, sono pari a 269 giorni lavorativi in italia e a 173 giorni in media in UE" viene osservato.



«Sono stata fatte tante scelte sbagliate, negli ultimi anni. La crisi avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per ridurre finalmente e definitivamente le tasse sia quelle a carico delle famiglie sia quelle a carico delle imprese. - commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci - Purtroppo tutti i governi che si sono succeduti hanno preferito insistere e spingere sulla leva fiscale, aumentando anche le voci di spesa».



"Le tasse continueranno a crescere anche nei prossimi anni. Le entrate pubbliche sfonderanno il muro degli 800 miliardi nel 2018. Si va incontro, infatti, a una stangata fiscale da quasi 80 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020" si precisa.

"Nei prossimi quattro anni le tasse saliranno di 77,3 miliardi: dai 788 miliardi del 2016 - si segnala infine -, quest'anno si arriverà a 799 miliardi per poi salire progressivamente fino agli 865 miliardi del 2020, con una impennata complessiva del 9,81%. «I numeri dicono sempre la verità e smascherano le prese in giro del governo, delle quali siamo ormai stufi», conclude Pucci."