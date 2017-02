Calo fiducia consumatori conferma ripresa a singhiozzo, dice Unimpresa

Unimpresa sul calo della fiducia dei consumatori.

«Sale il fatturato dell'industria ed è un buon segnale, ma contemporaneamente cala la fiducia dei consumatori e c'è da preoccuparsi. All'uscita tecnica dalla recessione, avviata dal 2014, non ha ancora fatto seguito l'inizio di una crescita economica stabile: assistiamo, purtroppo, a una lettura di dati e statistiche che fotografano una ripresa a singhiozzo e si tratta di una situazione che non è affrontata con il necessario coraggio dal governo e dal Parlamento, dichiara in una nota la presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati Istat.



A febbraio 2017 infatti il clima di fiducia dei consumatori scende per il secondo mese consecutivo passando da 108,6 a 106,6. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese, invece, aumenta da 103,3 a 104,0.



«Il coraggio di dire sì deve diventare la stella polare dell'azione del governo e in questo senso - aggiunge Ferrara - presenteremo nei prossimi giorni, in occasione del consiglio nazionale dell'associazione, un documento dettagliato con le proposte da portare all'attenzione delle istituzioni, italiane ed europee».