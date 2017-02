Anche se Padoan smentisce dimissioni quando politico instabile, dice Unimpresa

Unimpresa sulle presunte dimissioni di Pier Carlo Padoan.

«Le voci sulle possibili dimissioni del ministro Pier Carlo Padoan, anche se smentite dal diretto interessato, contribuiscono a rendere instabile il quadro politico e incerta l'azione del governo. Siamo in una fase delicata e decisiva per il futuro dell'Italia: nei prossimi due mesi va approvata la manovra correttiva e va soprattutto presentato il nuovo Documento di economia e finanza nel quale va impiantato il piano di riforme per portare il Paese su un sentiero di crescita economica stabile e duratura», dichiara in una nota il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.