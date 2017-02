Morire di malnutrizione: 1,4 bambini tra Somalia, Nigeria, Sud Sudan e Yemen

L'Unicef avverte che nel 2016 circa 1,4 milioni di bambini sono a rischio di morte imminente per malnutrizione acuta grave tra Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen. E la colpa come sempre è dell'uomo.

"Secondo l'Unicef, quest'anno, circa 1,4 milioni di bambini sono a rischio di morte imminente per malnutrizione acuta grave, viste le incombenti carestie in Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen" avverte in una nota l'organizazione umanitaria.



«Il tempo sta per finire per oltre 1 milione di bambini. Possiamo ancora salvare tante vite; la malnutrizione acuta e l'incombente carestia sono principalmente causate dall'uomo. Il nostro comune sentire richiede azioni più veloci; non dobbiamo ripetere la tragedia della carestia nel Corno d'Africa del 2011», chiarisce Anthony Lake, Direttore generale dell'Unicef.



Nel dettaglio, viene spiegato dalla Ong, in Sud Sudan, un paese colpito da conflitti, povertà e insicurezza, oltre 270.000 bambini sono gravemente malnutriti. La carestia è stata recentemente dichiarata in alcune zone dello Stato di Unity nella parte centrosettentrionale del Paese, dove vivono 20.000 bambini. Se non sarà fatto nulla per bloccare la gravità e la diffusione della crisi alimentare, il numero totale di persone colpite nel paese crescerà da 4,9 a 5,5 milioni con il culminare della stagione secca a luglio.



In Somalia invece la siccità sta minacciando una già fragile popolazione danneggiata da anni di conflitto; circa la metà della popolazione, 6,2 milioni di persone, stanno affrontando una grave situazione di insicurezza alimentare e hanno bisogno di assistenza umanitaria. Quest'anno si prevede che circa 185.000 bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave, nei prossimi mesi questo dato arriverà a 270.000.



Nel Nordest della Nigeria, infine, il numero di bambini colpiti da malnutrizione acuta grave quest'anno arriverà a 450.000 negli Stati colpiti dal conflitto di Adamawa, Borno e Yobi. Secondo il Fews Net, il Sistema di allerta precoce della carestia che monitora l'insicurezza alimentare, l'anno scorso la carestia, probabilmente presente in alcune delle aree precedentemente inaccessibili degli Stati del Borno, è in corso e si espanderà in altre aree che non sono ancora state raggiunte dagli aiuti umanitari.



Infine, in Yemen, a causa degli ultimi due anni di violenti conflitti, 462.000 bambini sono attualmente colpiti da malnutrizione acuta grave con un aumento dal 2014 di circa il 200%.



L'Unicef infroma che nel 2016 "sta lavorando con i suoi partner per garantire cure terapeutiche a 220.000 bambini gravemente malnutriti in Nigeria; oltre 200.000 bambini gravemente malnutriti in Sud Sudan; oltre 200.000 bambini gravemente malnutriti in Somalia e 320.000 bambini in Yemen".