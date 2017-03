Italia-Spagna Under 21, in diretta su Rai2 e streaming

Amichevole di lusso Italia - Spagna, in diretta lunedì 27 marzo su Rai2.

"Seconda amichevole per la Nazionale Under 21 guidata da Luigi Di Biagio contro la Spagna - infomano in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda lunedì 27 marzo alle 20.50 su Rai2 (in streaming su RaiPlay), in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, con la telecronaca di Marco Lollobrigida e il commento tecnico di Roberto Rambaudi."



"Di particolare fascino la sfida di lunedì con un confronto tra le due nazionali Under 21 più titolate (5 Campionati Europei vinti dall'Italia, 4 dalle Furie Rosse) - viene rivelato in ultimo dalla Rai -, che torneranno ad affrontarsi quattro anni dopo la finale dell'Europeo in Israele terminata con il successo degli spagnoli per 4-2."