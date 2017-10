Un posto al sole si rifà il "make up": più innovazioni per la storica soap

Da lunedì 23 ottobre su Rai3 "Un posto al sole" cambia immagine.

"Nuove telecamere, nuovi sistemi di ripresa, set più ricchi e realistici per costruire un'immagine in linea con il nuovo prodotto di Rai Fiction: da lunedì 23 ottobre, dopo 21 anni, 'Un posto al sole, in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì nell'access prime time, si rifà il trucco, con un 'make up' realizzato dalla Rai insieme a Fremantle e al Centro di Produzione di Napoli" si fa sapere in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai segnalano in conclusione: "Non una rivoluzione, ma un momento significativo dell'innovazione costante che sostanzia la longevità di un 'daily drama' tanto amato dal pubblico. 'Un posto al sole', al di là della sua sua immagine più contemporanea, manterrà le caratteristiche di serie aperta a un pubblico stratificato e partecipe. Le vicende che ruotano attorno a Palazzo Palladini, tra arrivi di nuovi personaggi e vecchie riscoperte, continueranno rappresentare storie in cui entrare con facilità, in cui immedesimarsi e su cui discutere. Le storie de 'Un posto al sole' sono quelle che tutti gli italiani vivono giornalmente: dalle preoccupazioni per la difficile entrata nel mondo del lavoro dei figli, alla scommessa di una nuova e sfidante attività, dagli sfotto' in famiglia alle battaglie quotidiane per vivere in una città bella e difficile come Napoli."