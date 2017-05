Il sequestro di Andrea Calevo a "Un Giorno in Pretura"

Torna Un Giorno in Pretura, in onda sabato 6 maggio su Rai3.

"Un Giorno in Pretura, di Roberta Petrelluzzi, torna con un nuovo appuntamento sabato 6 maggio alle 00.05 su Rai3. Andrea Calevo è stato rapito e tenuto per quindici giorni nei sotterranei della villa in uso a Pierluigi Destri, imprenditore di Sarzana, oggi imputato presso la Corte d'Assise di La Spezia come organizzatore del sequestro" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.



"Ad incastrare Destri sono le testimonianze dei tre ragazzi albanesi che hanno partecipato al rapimento - precisano quindi dalla Rai -, e del nipote Davide Bandoni, che fu ingaggiato come carceriere. Ma secondo la difesa, è un gruppo troppo disorganizzato, dilettantesco, inaffidabile per un'operazione così delicata. E in effetti, Calevo sostiene di avere udito in quei giorni, dai locali accanto alla sua cella, la voce di un altro uomo."



Si sottolinea dunque: "Ma chi sarebbe questo 'quarto uomo'? Il misterioso siciliano che doveva acquistare la villa di lì a breve, vero responsabile del sequestro del ragazzo, come sostiene la difesa? Secondo l'accusa quella del siciliano è un'invenzione di Destri, e porta sul banco degli imputati anche il cognato e il cugino dell'imprenditore, che del rapimento avrebbero saputo, e non denunciato."



"A completare il quadro, Andrea Calevo riferisce di aver udito dalla sua prigione anche la voce di una donna. Ma era la moglie di Destri, Anna Viti, anche lei imputata, come crede il ragazzo? O, come pensa la difesa, la donna era una delle amanti del costruttore? Si inizia a scavare quindi nella turbolenta vita sentimentale di Destri, cercando di rompere il muro di reticenze di chi sa ma non ha mai parlato" si espone infine.