Il caso della scomparsa di Jason Pruscino, a Un Giorno in Pretura

Un Giorno in Pretura, in onda sabato 13 maggio su Rai3.

"La vicenda del piccolo Jason Pruscino nella puntata di 'Un Giorno in Pretura' in onda sabato 13 maggio alle 00.05 su Rai3. Jason Pruscino non ha ancora due mesi quando scompare nel nulla. I suoi genitori, Katia Reginella e Denny Pruscino, sono una giovane coppia della provincia di Ascoli, già nota ai servizi sociali per i problemi avuti con i due figli precedenti" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



"Solo loro possono spiegare che cosa sia davvero successo a Jason - scrive in conclusione la Rai -, se abbiano scelto di affidarlo a un'altra coppia, come dichiarano all'inizio, se il bimbo sia stato vittima di un incidente domestico o se, come temono gli inquirenti, ci si trovi di fronte a un caso di omicidio e occultamento di cadavere. La Corte di Assise di Macerata dovrà smentire o trovare la conferma di un sospetto terribile."