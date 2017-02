Vertenza Unicoop Tirreno: manifestazioni USB da Poletti il 3 febbraio

L'USB rompe gli indugi e proclama lo sciopero per venerdì 3 febbraio in tutta le rete e promuove le manifestazioni sotto la sede di Vignale Riotorto e sotto le finestre del ministro del Lavoro Giuliano Poletti a Roma" annuncia in una nota il sindacato di base.



"Un piano industriale povero di contenuti - attacca Francesco Iacovone, dell'esecutivo nazionale USB Lavoro Privato - fatto di tagli al salario e ai posti di lavoro. Che non pone sul banco degli imputati i veri responsabili di questa crisi: dirigenti e consiglieri di amministrazione".



"L'USB si mobilita al fianco dei lavoratori Unicoop Tirreno - prosegue quindi il sindacalista - e lo continuerà a fare fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nelle assemblee: nessun licenziamento e alcun diritto eroso".



"Nella giornata di sciopero andremo a manifestare nei luoghi simbolo di questa vertenza. - viene specificato - Il ministro Poletti, da ex condottiero cooperativo e da attuale titolare del Ministero del Lavoro, si faccia garante della salvaguardia occupazionale e la cooperativa scarichi il costo di questa crisi sulla dirigenza che l'ha prodotta".