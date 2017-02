Ucraina: USB e Banda Bassotti nel Donbass il 1 maggio 2017

L'USB riferisce che da qualche giorno "sono riprese le azioni di attacco delle bande naziste e delle truppe ucraine contro i territori delle repubbliche popolari del Donbass. Sono state bombardate centrali elettriche e idriche che hanno lasciato senza acqua potabile, al buio e senza riscaldamento centinaia di migliaia di persone in presenza di temperature proibitive."



L'Unione Sindacale di Base spiega quindi che il 1 febbraio nella sede USB "è stato organizzato un collegamento in videoconferenza con il sindacato della repubblica Popolare di Lugansk. - riportando - Usb, insieme al gruppo musicale della Banda Bassotti, lancia la Carovana di Solidarietà con il Popolo del Donbass che si batte per l'autodeterminazione del popolo contro il nazifascismo".



Il sindacato annuncia quindi che il 1 maggio 2017 una delegazione di USB e la Banda Bassotti si recheranno a Lugansk e Donestsk.