USB: a stabilimento Coca Cola Nogara proteste operai sedate con taser

L'USB denuncia l'utilizzo dei taser contro i lavoratori ed i familiari che protestavano.

"La violenza e la brutalità dei padroni non conosce limiti. (Il 29 marzo, ndr) la reazione del consorzio Vega all'iniziativa dei lavoratori licenziati in occasione del passaggio di appalto per non aver voluto accettare condizioni contrattuali peggiorative del precedente rapporto di lavoro, con contratti a tutele crescenti e nessun riconoscimento dei diritti pregressi, è stata di un brutalità degna dei peggiori regimi fascisti", denuncia in una nota l'USB.



"I suoi 'guardioni' hanno picchiato e attaccato con pistole elettriche - afferma dunque l'Unione Sindacale di Base -, le famigerate taser, sia i lavoratori che protestavano (allo stabilimento della Coca Cola di Nogara, ndr) che i loro familiari che erano lì a solidarizzare e a sostenerli, senza distinzione neppure verso le donne e bambini: tutti colpiti, molti feriti".



"Da tempo - viene aggiunto - sosteniamo che nella logistica, luogo di snodo per la distribuzione delle merci e la produzione di profitto, si stanno sperimentando nuove relazioni sociali, basate sulla negazione dei più elementari diritti fino ad arrivare a forme di lavoro schiavistiche e all'assassinio come successo a Piacenza lo scorso anno, quando fu assassinato Abd El Salam."



Dal sindacato fanno sapere in conclusione: "Si parte dai settori più esposti al ricatto, il mondo dell'appalto e del sub sub appalto, che le recenti leggi del governo Renzi hanno reso sempre più conveniente per il padrone, spesso popolato di lavoratori migranti, per poi indebolire tutte e tutti. Ai compagni e alle compagne dell'Adl Cobas e a tutti i lavoratori del Consorzio Vega va tutto il senso della nostra solidarietà militante. Non smetteremo di combattere per i diritti di tutti né di denunciare la brutalità di un sistema che fa della massima valorizzazione dei profitti di pochi il metro attraverso il quale misurare i rapporti sociali."