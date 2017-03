Trattativa Unicoop Tirreno al bivio: folle portare vertenza al Mef, dice USB

L'USB infroma in merito alla trattativa Unicoop Tirreno.

"Si è svolto oggi il settimo incontro per la crisi di Unicoop Tirreno, alla presenza di Ezio Cristetti che ha sostituito Franco Giampaoletti. - si segnala in una nota dall'USB - Anche l'incontro odierno non ha portato sostanziali novità, e il tema fondamentale è stato quello della conferma delle intenzioni già precedentemente emerse."



"L'azienda ha infatti rinnovato senza mezzi termini la determinazione, qualora non sia raggiunto l'accordo entro fine mese, a procedere unilateralmente con la cassa integrazione e con la disdetta totale del Contratto Integrativo Aziendale. Per lunedì 27 marzo è prevista la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare l'eventuale formalizzazione della procedura. Quindi i prossimi incontri (probabilmente 24 e 25 marzo) saranno quelli in cui si arriverà al bivio decisivo" prosegue l'Unione Sindacale di Base.



Si osserva inoltre: "USB, dopo aver negli incontri precedenti ripetuto più volte le sue proposte, i suoi obiettivi e la determinazione a raggiungerli, ha sottolineato quanto possa essere folle far approdare questa trattativa al Ministero, vanificando la contrattazione effettuata fino ad oggi."



"E soprattutto mettendo in serio pericolo posti di lavoro e salario. Chi vuole questo? Se qualcuno pensa di mettere a rischio i posti di lavoro di molti per salvare i privilegi di pochi - si puntualizza in conclusione dal sindacato -, troverà l'opposizione senza sconti dell'Unione Sindacale di Base."