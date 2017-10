Tecnomessapia: lavoratori senza stipendio. USB: nessuna risposta da governo e Regione

L'USB sulla situazione dei lavoratori della Tecnomessapia.

"Da oltre 4 mesi 177 lavoratori specializzati della Tecnomessapia sono senza stipendio, una situazione drammatica per 177 famiglie a cui nessuno, tra Istituzioni nazionali, locali, azienda e committente Leonardo (ex Finmeccanica), sembra intenzionato a dare una risposta. E' una situazione grave che riproduce il contesto di de-industrializzazione della regione Puglia e dell'intero Paese, dove aziende italiane ed estere dopo avere utilizzato fondi, facilitazioni e commesse lasciano al loro destino lavoratori e territorio" viene illustrato in un comunicato dall'USB.



L'organizzazione sindacale prosegue quindi: "Non è possibile che il Governo, la Regione non abbiano ancora dato seguito alla Cassa Integrazione, così come concordato a luglio di quest'anno durante l'incontro al MISE Così come è inaccettabile che si aspettino ancora notizie rispetto agli impegni di Leonardo verso l suo indotto E' ora di dire basta! Adesso è giunto il momento nel quale sia il Governo che le Istituzioni locali si assumano le proprie responsabilità."



"Si garantisca da subito l'avvio degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di sostegno al salario. Non è pensabile che lo Stato non svolga quella funzione di indirizzo e responsabilizzazione nei confronti Leonardo di cui è socio con quota rilevante. E' ora che Tecnomessapia esca dall'indeterminatezza - osserva in ultimo il sindacato -, smetta di evocare la minaccia del fallimento! Nel corso degli anni l'azienda ha sviluppato profitti grazie a committenti 'istituzionali' come Leonardo, per questo oggi USB chiede che Tecnomessapia si assuma le sue responsabilità nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie. Se venissero confermate le notizie apparse sui giornali in merito a possibili 180 assunzioni in Leonardo, chiediamo che queste vedano prevalere i lavoratori oggi dichiarati in esubero in Tecnomessapia e già utilizzati ampiamente da Leonardo in anni di commesse. Nei prossimi giorni se non avremo risposte dal Governo Nazionale e dalle Istituzioni locali e dall'Azienda, i lavoratori della Tecnomessapia torneranno a far sentire la propria voce insieme a USB."