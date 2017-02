Salva Risparmio: no soldi a banche ma a territorio e Vigili del Fuoco, dice USB

L'Unione Sindacale di Base critica il decreto salva risparmio.

"Le banche sono nate per finanziare produzione e occupazione e non per foraggiare speculatori di vario genere in tempi di vacche grasse e drenare soldi pubblici quando gli affari vanno male", ricorda Paola Palmieri dell'esecutivo nazionale dell'Unione Sindacale di Base, in merito al decreto salva risparmio.



"Che i 20 miliardi dati alle banche e che altrettanti miliardi per dieci anni siano invece investiti nel risanamento del territorio, nel rimboschimento e nel riassetto idrogeologico del paese, nella ricostruzione dei paesi distrutti e nel rifacimento antisismico degli edifici in tutti i territori a rischio, nella ridefinizione del sistema del soccorso che non deve essete privatizzato o parcellizzato in mille rivoli ma deve tornare prioritariamente in mano al Corpo dei Vigili del Fuoco che deve essere fortemente potenziato", chiarisce quindi la sindacalista dell'USB.



"Tutto ciò - continua Palmieri - produrrebbe un rilancio economico e uno sviluppo dell'occupazione che andrebbe ben oltre la situazione precedente ai tragici ultimi eventi: un volano importantissimo per tutto il paese e ancor più in una situazione come quella attuale in territori che fanno registrare un tasso di disoccupazione assolutamente inaccettabile".