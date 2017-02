Roma: Atac vuole pagare Corpa ma non lavoratori senza stipendio, dice USB

L'Unione sindacale di Base denuncia la situazione dei lavoratori dell'azienda Corpa, ditta in appalto ad Atac (azienda dei trasporti di Roma), perché rimasti senza stipendio.

"Da cinque giorni (sei con oggi, ndr) i lavoratori dell'azienda Corpa, ditta in appalto ad Atac per la manutenzione su strada delle vetture guaste, sono in agitazione per il mancato pagamento di due stipendi arretrati e l'incertezza per quelli futuri", riferisce in una nota l'Unione sindacale di Base.



"L'azienda Corpa da circa un anno paga con forti ritardi gli stipendi. - si sottolinea inoltre - L'Atac sarebbe quindi tenuta per legge al pagamento diretto degli stessi".



"Alla nostra richiesta di applicare la surroga per gli stipendi arretrati e a garanzia del pagamento di quelli futuri, l'azienda Atac ci risponde che intende pagare Corpa, anziché i lavoratori" spiega però Fabiola Bravi dell'USB.



"Corpa si garantirebbe così nel solo mese di febbraio un'entrata di circa 1.780.000 euro, senza impegnarsi al tempestivo saldo delle retribuzioni arretrate e senza alcun impegno formale a garantire puntualità nelle erogazioni future", denuncia l'organizzazione sindacale.



"La situazione è di una gravità inaudita. - chiarisce la sindacalista - Da una parte i lavoratori che richiedono il ripristino della legalità e dall'altra le aziende e le forze politiche che fanno finta di nulla".



"Come se non bastasse i soldi pubblici utilizzati per pagare un'azienda privata non stanno garantendo il diritto costituzionale al pagamento degli stipendi né tanto meno il servizio ai cittadini", viene sottolineato.



"Se ciò avvenisse, la politica che governa questa città dovrà giustificare l'utilizzo illegittimo dei soldi dei cittadini" conclude Bravi.