Roma, Atac: lavoratori Corpa senza stipendio occupano assessorato Mobilità

L'USB al fianco dei lavoratori Corpa, che si occupano della manutenzione di primo intervento sui mezzi Atac (Roma), rimasti senza stipendio.

Dopo l'incontro con l'assessore ai Trasporti Linda Meleo giudicato "inconcludente" dall'Unione Sindacale di Base, due giorni fa i lavoratori dell'azienda Corpa che si occupano della manutenzione di primo intervento sui mezzi Atac hanno occupato l'Assessorato alla Mobilità.



"Da due mesi senza stipendio, i lavoratori sono allo strenuo delle forze. - denuncia Fabiola Bravi dell'USB - Abbiamo chiesto a Roma Capitale di intervenire su Atac e Corpa per ripristinare la legalità e garantire il pagamento degli stipendi, ma finora abbiamo ricevuto solo promesse che non si sono avverate".



"La vertenza dei lavoratori Corpa - denuncia la sindacalista - rappresenta quanto di più ingiusto nella nostra città. Il fallimento delle esternalizzazioni nei servizi pubblici è oramai un dato conclamato. Occorre che la sindaca intervenga subito per dare un segnale di discontinuità col passato e mai come in questo caso farsi garante del ripristino alla legalità".



"I lavoratori non arretreranno di un passo ed USB rimarrà al loro fianco, fino a quando il Comune non interverrà concretamente" assicura Bravi.