Riforma Camere di commercio: USB difida Unioncamere

L'USB sul piede di guerra in merito alla riforma delle Camere di commercio.

"Dopo l'incontro di ieri con Unioncamere, riguardante la proposta di riordino del sistema camerale italiano, come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n.219, l'Unione Sindacale di Base ha deciso di proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale camerale, compreso quello delle Aziende Speciali e delle Unioni Regionali" viene diffuso in una nota.



"Il confronto è stato totalmente inutile, - dichiara Gilberto Gini di USB Pubblico Impiego - Enti Locali - dopo tutti questi mesi di confronto e di proposte avanzate, ci aspettavamo che fosse consegnata la bozza della proposta, ma niente di tutto questo è avvenuto. A meno di un mese dal termine dalla scadenza, per la presentazione della riforma al Governo, Unioncamere non ha ancora presentato un piano su cui discutere, ad oggi non si conoscono ancora il numero dei lavoratori soprannumerari, ed i requisiti che li determinano, e i possibili accorpamenti tra le camere di commercio".



"Inaccettabile - dichiara il sindacalista - in questa fase dove si sta decidendo il destino di circa 8.500 lavoratori, il confronto tra le parti deve avvenire a carte scoperte, il piano di riordino va discusso prima con le organizzazioni sindacali e poi presentato al Governo e non viceversa. Il ricorso al portale della mobilità della funzione pubblica, per i lavoratori in soprannumero di parte pubblica, e agli ammortizzatori sociali per quelli di parte privata, va totalmente scongiurato".



L'USB diffida quindi "Unioncamere nel continuare ad applicare la riforma delle Camere di Commercio, senza aver raggiunto un accordo che tuteli tutto il personale - viene chiarito - Nei prossimi giorni l'Unione Sindacale di Base chiederà un incontro urgente ai Ministeri competenti e al Presidente di Unioncamere, inoltre sarà prevista una giornata nazionale di protesta con presidio a Roma, alla quale invitiamo tutti i lavoratori a partecipare".