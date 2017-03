Pubblico impiego: il 30 marzo protesta dei lavoratori, anche Inapp

L'UBS informa che anche i precari storici dell'Inapp a rischio licenziamento scenderanno in piazza il 30 marzo con gli altri lavoratori del pubblico impiego.

"I lavoratori dell'Inapp, (ex Isfol), hanno risposto al rischio di licenziamento di 170 precari con un'assemblea" viene riferito in un comunicato dell'USB.



L'Unione Sindacale di Base continua dunque: "Dal 1 aprile l'Inapp, vigilato dal Ministero del Lavoro, potrebbe infatti licenziare i suoi precari storici. Tutti i lavoratori e ricercatori hanno deciso di mobilitarsi per chiedere i fondi necessari per mettere in sicurezza l'Inapp e poter aprire un percorso di stabilizzazione per il personale precario."



«La precarizzazione dell'Istituto - dichiara Mari Enrico responsabile USB Pubblico Impiego - è frutto non solo dei ripetuti tagli ai bilanci subiti negli ultimi anni, da tutta la ricerca pubblica, ma anche da scelte politiche del ministro Giuliano Poletti, noncuranti da una parte della specificità di un Ente come l'Inapp, unico Ente Pubblico di Ricerca che si occupa di analisi e monitoraggio sul mercato del lavoro e inclusione sociale e dall'altra di non aver tenuto conto del risultato referendario del 4 dicembrescorso e aver permesso che risorse umane e finanziarie dell'Ente fossero trasferite all'Anpal».



Si descrive quindi: "La mobilitazione dei lavoratori vuole rinnovare al ministro Poletti e al Presidente Paolo Gentiloni le proprie responsabilità per scongiurare la perdita del lavoro dei precari storici dell'Ente e assicurare gli adeguati finanziamenti istituzionali necessari alla loro stabilizzazione."



«Il 30 marzo prossimo i lavoratori dell'Inapp, come altri lavoratori della pubblica amministrazione, manifesteranno sotto il Ministero della Funzione Pubblica a Palazzo Vidoni per ricordare al ministro Marianna Madia - conclude Mari - che le sue norme per la stabilizzazione, senza adeguati finanziamenti sono carta straccia».