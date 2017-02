Protesta artistica a Montecitorio dei lavoratori delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

L'USB al fianco dei lavoratori delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

"Questa mattina un folto gruppo di lavoratori delle Fondazioni Lirico Sinfoniche di varie città italiane, (Roma, Genova, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Cagliari, Bari, Palermo) hanno partecipato ad una manifestazione davanti il palazzo del Parlamento a Piazza Montecitorio. I maestri delle Orchestre hanno eseguito diversi brani musicali con archi e fiati per i cittadini che si sono avvicinati partecipando con approvazione alla manifestazione" riferisce in una nota l'USB.



"I lavoratori mettono in luce e denunciano la politica culturale portata avanti dall'attuale e dai precedenti governi, che si tramutano in Leggi e provvedimenti tesi a: destrutturazione dei reparti artistici; chiusura dei Corpi di Ballo; precarizzazione di tutte le professioni presenti nelle varie Fondazioni; incertezza degli studenti dei Conservatori e delle Scuole di Musica e Danza; la mancanza cronica di risorse adeguate e costanti ai Teatri d'Opera", denuncia l'Unione Sindacale di Base.



"Si chiede una inversione di marcia nella Politica Culturale del Paese che metta in primo luogo l'assolvimento del ruolo culturale sociale e pedagocica dell'arte musicale, peculiare espressione del nostro Paese. - viene quindi chiarito dal sindacato - USB nell'appoggiare le giuste rivendicazioni dei lavoratori che avranno sicuramente bisogno di ulteriori momenti di confronto e di lotta, chiama tutti i cittadini alla salvaguardia del patrimonio culturale, pretendendo anche la fruizione di tale aspetto culturale anche per le fasce meno abbienti della popolazione. Non stiamo parlando di risorse per bombardieri portaerei o opere inutili, stiamo parlando dell'art. 9 della Costituzione: sviluppo e valorizzazione della Cultura del patrimonio storico-artistico, dell'attività lirico-sinfonica e della formazione musicale".