Piano Alitalia: solo su licenziamenti non fa errori. USB convoca assemblea

L'USB convoca un'asseblea per discutere della vertenza Alitalia.

USB comunica attraverso una nota: "Non sappiamo neanche se sia utile commentare l'incredibile notizia relativa all'improvvisa 'comparsa' di altri aeromobili di L/R sul piano industriale Alitalia, motivata da un improvvido errore nella produzione delle slide di presentazione. Oltre a una certa difficoltà nel gestire una compagnia, riscontriamo anche una sorta di problemi nel contare gli aerei...la matematica può essere un'opinione."



"Siamo alla commedia dell'assurdo, che potrebbe anche sfociare in un felice epilogo per tutti se si scoprisse che gli errori interessassero magicamente anche i licenziamenti e i tagli salariali, ma crediamo che purtroppo si tratti di qualcosa di molto meno nobile e di molto meno utile" prosegue l'Unione Sindacale di Base.



Il sindacato segnala: "I sotterfugi non aiuteranno a trovare una soluzione condivisa dalle categorie, mentre le soluzioni che vedano l'intervento diretto dello stato, norme uguali per tutte, gli investimenti, il ritiro dei licenziamenti e la salvaguardia dei salari andrebbero nella direzione giusta. Non solo nell'interesse dei lavoratori ma di quello dell'intero Paese."



"USB ha convocato una nuova assemblea per il 24 marzo dalle ore 15 alle ore 18, il giorno dopo l'incontro con il governo previsto per oggi 23 marzo, per informare i lavoratori e decidere insieme come portare avanti una vertenza determinante per il futuro della compagnia e di migliaia di lavoratori. Quella sarà la sede giusta per fare tutte le dovute valutazioni" si espone infine.