Piano Alitalia: 500 lavoratori iscritti USB votano contro

L'USB informa sulla trattativa con Alitalia.

"Si sono svolte ieri due assemblee del personale Alitalia indette da Usb nell'aeroporto di Fiumicino. 500 lavoratori hanno detto no al Piano Alitalia che rappresenta un vero e proprio suicidio industriale e la conseguente perdita di lavoro e salario" illustrano in una nota dall'Unione Sindacale di Base.



"USB partecipa alle trattative ma da alcuni giorni si infittiscono gli incontri separati di Cgil, Cisl, Uil e Ugl con azienda e governo e la storia di questi anni ci insegna che questi segnali portano spesso a chiusure repentine e pesanti per i lavoratori" specifica inoltre il sindacato.



Viene comunicato in ultimo: "Anche per questo oltre a continuare a ritenere fondamentale un intervento diretto del pubblico nella soluzione della vertenza, al governo chiediamo di svolgere il proprio ruolo di mediatore e non di facilitatore di processi aziendali sbagliati."