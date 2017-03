Pensioni, Boieri: tagliare privilegi sindacalisti. Demagogia, dice USB

L'USB replica al presidente dell'Inps Tito Boeri.

"Il presidente Inps Tito Boeri ha affermato l'intenzione di '....intervenire sui privilegi di alcune categorie. Cominceremo con una circolare che interviene su un privilegio che i sindacalisti si sono concessi: alla fine della loro carriera hanno versato copiosamente contributi per rimpinguare la loro posizione previdenziale", con l'effetto di aumentare l'importo della pensione percepita...'", riferisce in una nota l'USB.



"Due le nostre considerazioni. - si precisa quindi dal sindacato - La prima è che Tito Boeri dovrebbe fare nomi e cognomi e rispettive sigle sindacali di chi utilizza questa pratica, perché per quel che ci riguarda USB non ha mai versato contributi di tal genere. La seconda considerazione riguarda invece il fatto che il presidente Inps dovrebbe interessarsi maggiormente alle pensioni da fame di tante donne e uomini, piuttosto che farsi propaganda con tematiche demagogiche come questa".



"Se esiste un problema di questo tipo e se qualcuno (lo ribadiamo, facendo nomi e cognomi) utilizza alcuni istituti previdenziali previsti da una legge evidentemente varata a 'ricompensa' per la pace sociale garantita da CGIL, CISL e UIL, si intervenga subito senza far tanto rumore", viene quindi chiarito.