Papa Francesco a Milano e polizia locale non può fare assemblea, dice USB

L'USB denuncia che il 25 marzo la polizia locale non può riunirsi in assemblea causa la visita a Milano di Papa Francesco.

"Chissà se sua Santità Francesco è al corrente di quanto sta accadendo al Comune di Milano? La sua visita pastorale a Milano il 25 marzo sta diventando la scusa per il Sindaco, la Giunta Comunale e la Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero per impedire che la Polizia Locale possa discutere in assemblea delle gravi problematiche che l'affligge" spiega in un comunicato USB.



Il sindacato informa infine: "Infatti un'Assemblea promossa dai Rappresentanti Sindacali Aziendali per il giorno 25 marzo è stata ritenuta illegittima dalla Commissione antisciopero, su input del Comune di Milano, adducendo a motivazione la contemporaneità con la visita in città del Santo Padre. Non solo, la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è arrivata a sostenere che tale assemblea è paragonabile ad una azione surrettizia di sciopero e pertanto potrebbero essere emesse sanzioni nei confronti dei lavoratori qualora vi partecipassero."