Non solo Alitalia: altri licenziamento all'aeroporto di Roma Fiumicino

L'USB denuncia che all'aeroporto di Fiumicino si vive il dramma di licenziamenti.

"L'aeroporto di Fiumicino è diventato da oltre 10 anni una fabbrica di precarietà con espulsioni continue nonostante il dato che registra un aumento costante del traffico passeggeri e grandi progetti di ristrutturazione con lanci di Aeroporti di Roma di crescita occupazionale. - informa in una nota l'USB - La verità è che ogni giorno dentro l'aeroporto di Fiumicino si vive il dramma di licenziamenti che si alternano dal settore pulizie, a quello commercio, ristorazione, manutenzione etc."



"USB da sempre impegnata nella richiesta di un sistema di regole che preservi l'occupazione e i diritti dei lavoratori oggi lancia l'ennesimo allarme: oltre la situazione drammatica dei lavoratori Alitalia e dell'indotto collegato ad Alitalia, nel settore commercio, in continua crescita di spazi, nel mese di giugno si verificheranno un centinaio di licenziamenti dove il lavoro c'è" prosegue l'Unione Sindacale di Base.



Dal sindacato viene scritto in ultimo: "Il sistema delle gare per le concessioni adottato da Aeroporti di Roma non prevede nessuna regola di tutela occupazionale. 100 lavoratori del settore commerciale saranno licenziati solo per cambi gestione. I lavoratori Dufry Italia domani saranno in sciopero a manifestare dalle ore 10.30 fuori dal Terminal 1 partenze contro i licenziamenti e per chiedere alle Istituzioni regionali e comunali di trovare una soluzione al problema occupazionale in un aeroporto dove il lavoro c'è."