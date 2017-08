No Muos: USB alla manofestazione del 6 agosto anche contro NATO e UE

USB annuncia che aderirà alla manifestazione che si terrà il 6 agosto a Niscemi contro il Muos.

"La lotta contro il Muos di Niscemi è solo una parte della mobilitazione contro la guerra e la presenza delle basi USA e NATO in Italia, e in Sicilia e Sardegna in modo particolare, e contro il crescente impegno militare e finanziario del governo a guida PD, nella NATO e nell'espansionismo imperialista dell'UE nell'Est europeo e nel Mediterraneo" viene riferito in una nota dall'USB.

"Militarismo ed imperialismo a cui, oltre al sistematico attacco allo stato sociale, corrisponde la criminalizzazione costante delle lotte sociali, dai decreti italiani di Minniti alla carcerazione delle compagne e dei compagni nelle carceri di Amburgo. A questo aggiungiamo il disegno, messo in atto da parte della fortezza Europa, di promuovere e mettere in pratica l'annientamento delle sorelle e dei fratelli migranti attraverso il lavoro sporco consumato dalle forze armate libiche, armate e addestrate dai governi dell'UE. L'USB aderisce alla manifestazione che si terrà il 6 agosto a Niscemi contro la base satellitare del Muos, ed esprime il proprio sostegno al campeggio di lotta che, dal 4 al 6 agosto, si svolgerà all'interno della contrada Ulmo a Niscemi" osserva infine il sindacato.