Migranti in marcia per la dignità da Cona a Venezia bloccati da polizia, dice USB

L'USb denuncia la situazione dei rifugiati di Cona.

"L' Unione Sindacale di Base denuncia ancora una volta la situazione dei rifugiati di Cona. Lunedì è iniziata una protesta contro le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere" viene riferito in una nota dell'USB.

"Sono passati ormai due anni da quando USB aveva denunciato le situazioni di sovraffollamento e mancanza d'igiene del campo - puntualizza inoltre l'organizzazione sindacale -, alle quali si sono aggiunti i tempi dilatati per le procedure e l'aumento dei rifiuti alle domande d'asilo sul territorio veneto."



"Quello che sta succedendo oggi è frutto di una politica d'accoglienza che non funziona. Questo campo ospita in 8 tendoni da sagra oltre 1300 richiedenti asilo, e già in passato ci sono state manifestazioni di protesta con la richiesta di chiuderlo. Lunedì sera si è manifestato ancora in presenza del viceprefetto di Venezia. Le sue rassicurazioni non sono state giudicate credibili dagli asilanti che chiedono la chiusura del campo e il trasferimento in strutture in cui si possa vivere dignitosamente. Quindi martedì mattina 300 asilanti hanno raccolto le loro poche cose e dato vita a una marcia per la dignità in direzione di Venezia" prosegue il sindacato.



Si rivela dunque: "Dopo 18 chilometri sono arrivati a Santa Margherita, una frazione di Codevigo, dove hanno dormito in un paio di pullman messi a disposizione dalla prefettura, ma anche per terra, al fredd,o in circa una centinaio."

"La marcia per la dignità è ripartita (ieri mattina, ndr) ma è stata quasi subito bloccata dalla polizia vicino a Codevigo. Serve solidarietà concreta. USB denuncia il modo in cui le autorità stano affrontando la vicenda e offre tutta la sua solidarietà ai rifugiati chiedendo una soluzione ragionevole della vicenda" si fa sapere in ultimo.