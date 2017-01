Manovra correttiva: è ora di dire no ad UE e poi all'euro, dice USB

"Lo spread aumenta di nuovo quasi a ricordare a tutti che se l'Unione europea chiama - viene osservato dall'Unione Sindacale di Base -, il governo italiano deve subito mettersi sull'attenti".



"Così il richiamo ufficiale e la richiesta della Commissione UE di una correzione strutturale dello 0,2% del PIL italiano, cioè 3,4 miliardi, diventano un ordine perentorio al quale Gentiloni, Padoan e lo stesso Renzi non si possono sottrarre. - commenta - Fabrizio Tomaselli, dell'esecutivo nazionale USB - Certo i governanti nostrani pubblicamente fanno la voce grossa, dicono che non si applicheranno misure 'depressive', che non si farà una 'manovra aggiuntiva' e che non c'è fretta."



"Ci stanno prendendo in giro, che cosa sono se non depressive le misure economiche e fiscali che di fatto aumentano tasse o riducono il welfare? E che differenza c'è tra manovra aggiuntiva o 'aggiustamenti' come li chiama il governo. - sottolinea ancora il sindacalista - E anche sui tempi non è che cambi molto mettere mano al portafoglio immediatamente o magari dopo le elezioni".



"Il problema - conclude Tomaselli - è che l'Unione europea rappresenta ormai uno strumento pensato e studiato per assicurare margini e finanziamenti a banche, grandi gruppi industriali e finanza internazionale, riducendo alla fame milioni di persone, colpendo draticamente il welfare e calpestando diritti per lavoratori, pensionati e disoccupati. Siamo stufi di sentire alibi e storie che nascondono la nostra estrema sudditanza alla UE, alla BCE e al Fondo Monetario Internazionale: è ora di dire NO all'euro e all'Unione europea."