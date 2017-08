Linate e Malpensa: lavoratori non vogliono coop. USB: sciopero proseguirà

USB spiega perché i lavoratori di terra agli aeroporti di Linate e Malpensa hanno scioperato il 1 agosto.

"Stamattina gli aeroporti di Linate e Malpensa sono stati bloccati dalla mobilitazione dei lavoratori dell'Handling. I lavoratori si sono riuniti in assemblea spontanea dalle 5 del mattino, per protestare contro l'intenzione di AGS, una delle società che si occupa dei servizi di rampa, di subappaltare tali servizi alla Cooperativa Alpina. Intenzione ribadita dalla società ieri pomeriggio durante un incontro alla prefettura di Varese" spiega in una nota l'USB.



"L'ingresso delle cooperative nell'unico servizio in cui sono ancora assenti, quello di Handling, significherà, come ben sanno i lavoratori, la riduzione della qualità delle condizioni di lavoro e la frantumazione dei diritti - chiarisce Luca Pistoia, dirigente dell'Unione Sindacale di Base. - Per questo la protesta unitaria di tutti i sindacati del comparto proseguirà fino a che non verranno accolte per intero le richieste dei lavoratori: fuori le cooperative dal Comparto Handling".

"La protesta, che va avanti dal mese di maggio, proseguirà dunque unitaria, fino a che l'azienda non recederà dalle sue intenzioni, per la salvaguardia della dignità e delle tutele dei lavoratori di Linate e Malpensa" viene quindi chiarito.