Lavoratori Sky in Lotta con l'USB contro piano Poseidon e monopolio Fnsi

L'USB comunica la nascita del comitato Lavoratori Sky in Lotta, ovviamente contro piano di ristrutturazione aziendale Poseidon.

"Giornalisti, tecnici e impiegati di Sky del comitato Lavoratori Sky in Lotta impegnati nella lotta contro il piano di ristrutturazione aziendale Poseidon che prevede la chiusura delle attività romane, il trasferimento coatto a Milano di 453 lavoratori e le dimissioni forzate di altri 100, hanno costituito una Rappresentanza sindacale aziendale che aderisce a USB Mass Media. È la fine del monopolio del sindacato unico Fnsi, nonché un segnale di stop ai confederali di Cgil, Cisl, Uil e di Ugl" viene scritto in una nota dell'Unione Sindacale di Base.



USB sottolinea quindi: "Una buona notizia, la prima, dopo che il 16 maggio una lettera di 62 pagine inviata alle Rsu di Roma e Milano, alle rappresentanze nazionali e territoriali di sindacati confederali, UGL e Confindustria e alle Regioni Lazio e Lombardia, si è avviata l'ultima fase del piano lacrime e sangue annunciato 4 mesi fa da Sky Italia."



"Un piano nemmeno giustificato da una crisi, dal momento che la filiale italiana dell'impero dello squalo Rupert Murdoch vanta un semestre d'oro con un +141% di utili. L'operazione, fantasiosamente denominata Poseidon perché tutto deve fare spettacolo, anche le lacrime e il sangue dei lavoratori, è stata accolta in modo vergognosamente favorevole dal Cdr di SkyTg24 e dalla Fnsi, nel silenzio di confederali e Ugl. Ecco perché il 17 gennaio è nato il comitato di lavoratori autoconvocati Lavoratori Sky in Lotta, che ora ha costituito una rappresentanza sindacale aziendale, aderendo al nuovo sindacato di settore aperto a tutti i dipendenti del mondo dell'informazione: USB Lavoro Privato - Settore Mass Media" si evidenzia infine.