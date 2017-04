Informatica Inps ostaggio delle società esterne: Boeri intervenga, dice USB

L'USB fa il punto sulla scelta di esternalizzare l'informatica dell'Inps.

"Procedure che funzionano a singhiozzo e che risultano inadeguate, operatori costretti a lavorare con l'ansia di non raggiungere i risultati richiesti, col rischio di pesanti tagli alla retribuzione, utenti imbufaliti e rimpallati tra un call center esterno e inefficienti procedure informatiche" fa sapere in un comunicato USB.



«L'immagine che si ha oggi dell'Inps è impietosa - esordisce Luigi Romagnoli dell'Esecutivo nazionale USB Pubblico Impiego - La scelta di esternalizzare l'informatica dell'Istituto, non investendo più nelle risorse interne, negli anni ha prodotto effetti disastrosi».



«Da fiore all'occhiello della pubblica amministrazione - prosegue il dirigente sindacale della USB - l'informatica Inps è diventata negli ultimi vent'anni esclusivamente una macchina mangia soldi a tutto vantaggio delle società esterne, che non si limitano a supportare i servizi informatici dell'ente, lavorando spesso in subappalto con contratti capestro per i tecnici di quelle aziende, ma impongono soluzioni operative scavalcando il personale amministrativo dell'ente pubblico di previdenza sociale».



«A fronte di meno di trecento informatici Inps - incalza Romagnoli - presso la direzione centrale della tecnologia informatica ruotano almeno duemila informatici esterni».



«Una situazione inaccettabile e insostenibile, che rischia di procurare un danno irreversibile all'Inps. Bisognerebbe assumere almeno mille nuovi informatici, magari pescando tra i bravi tecnici esterni che già operano all'interno dell'Istituto, recuperando un vero controllo organizzativo e funzionale. Dal presidente Tito Boeri ci aspettiamo più fatti e meno dichiarazioni» conclude il dirigente sindacale della USB.