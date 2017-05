Incendio Pomezia: assemblea USB 12 maggio con lavoratori Castel Romano Outlet

L'USB sull'incidio a Pomezia.

"Venerdì 12 maggio saremo ancora a Castel Romano Outlet, tra i lavoratori esposti ai rischi del disastro ambientale ancora in atto a Pomezia - annuncia Francesco Iacovone dell'Esecutivo Nazionale USB Lavoro Privato - non ci accontentiamo delle rassicurazioni di tutti gli enti interessati e vogliamo vederci chiaro".



"I lavoratori continuano a contattarci preoccupati - prosegue il sindacalista - e noi venerdì cercheremo assieme a loro le risposte e le possibili soluzioni a quanto sta avvenendo nel sito commerciale".



"L'appuntamento è prima dell'apertura dei negozi, alle ore 8.30, davanti le vetrine di Burberry. - informa il sindacato - La voce passi ai lavoratori, gli unici che in questa vicenda fanno fatica a parlare per la paura e le pressioni che ricevono".