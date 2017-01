Gucci: siglato contratto nazionale con aumenti e diritti a coppie di fatto

Siglato a Firenze, presso la sede di Confindustria, il contratto integrativo aziendale dei dipendenti Gucci" informa in una nota l'Unione sindacale di Base.



"Un importante risultato - dichiara Francesco Iacovone dell'esecutivo nazionale USB Lavoro Privato - giunto dopo un lavoro di oltre un anno al tavolo negoziale".



"Sostanziali aumenti in termini economici - prosegue il sindacalista - soprattutto sul fronte del lavoro domenicale e festivo, e un impianto normativo di tutto rispetto. Dai miglioramenti della retribuzione, all'estensione della polizza sanitaria anche alle coppie di fatto. Sono inoltre stati contrattualizzati i 15 giorni di ferie matrimoniali anche ai dipendenti che contraggono unioni civili e contraggono matrimonio all'estero".



"L'USB esprime soddisfazione per il risultato ottenuto con l'impegno delle RSU e la fiducia dei dipendenti Gucci. Questo è un passaggio importante che dimostra ancora una volta la maturità della nostra organizzazione sindacale, capace di rappresentare al meglio gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori" conclude Iacovone.