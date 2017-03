Governo vara reddito di inclusione ma aumenta la povertà, dice USB

L'Unione Sindacale di Base contro i tagli delle politiche sociali decisi nella Conferenza Stato e Regioni.

Mentre il Senato vara la legge "per il contrasto alla povertà che di fatto non contrasterà proprio nulla, visto che si tratterà di un'elemosina di cui potrà beneficiare non più di un terzo dei cittadini poverissimi, si procede ad un taglio gravissimo al già irrisorio fondo delle politiche sociali (-211milioni) e a quelle per la Non autosufficienza (-50 milioni)" denuncia in una nota Viviana Ruggeri del Coordinamento per la Federazione Sociale della USB.



"Questi tagli di fatto faranno scivolare nella povertà altre famiglie (già fragili) e che avrà un impatto devastante sull'occupazione in ambito sociale", viene infatti chiarito.



"Ai cittadini poco interessa se il responsabile di questi tagli sia il governo o le Regioni o se la decisione sia stata presa collegialmente - aggiunge la sindacalista -. Ciò che conta è che da domani saranno ancora meno le risorse disponibili per l'assistenza domiciliare per disabili gravi ed anziani non autosufficienti e ancor meno per quei servizi sociali come asili nido, centri antiviolenza ecc".



"Una vergogna - prosegue - che dimostra come questo governo non abbia alcuna intenzione di ridurre le disuguaglianze e men che mai la povertà; una vergogna che sarà pagata da chi già è escluso e da tutte quelle lavoratrici e lavoratori dei settori di cura che a seguito di questi tagli saranno ancora più precari di ieri".



"USB rivendica un'inversione di rotta - chiarisce quindi Ruggeri - l'investimento nel sociale crea benessere ed occupazione oltre a combattere la mancata partecipazione delle donne al lavoro. Insomma, non è un costo da tagliare ma il settore in cui investire".