Crisi Unicoop Tirreno: prima di esuberi azzerare la dirigenza, dice USB

"Quanti sono e quanto guadagnano i dirigenti Unicoop Tirreno (compreso il Presidente)? Come Unione Sindacale di Base ci poniamo questa domanda perché riteniamo inaccettabile che - spiega in un comunicato USB -, mentre viene presentato ai dipendenti un piano con 600 posti di lavoro a rischio, nessuno di coloro che era in plancia di comando negli anni in cui è maturata questa crisi, ha ancora proferito parola."



"Ha parlato solo il presidente Marco Lami, in una intervista in cui sostanzialmente non ha detto niente di concreto. - si precisa - In Italia purtroppo funziona sempre così: quando le cose vanno bene, i manager guadagnano soldi a palate, quando invece vanno male, a pagare sono solo i lavoratori, e i dirigenti cadono sempre in piedi mantenendo i loro posti (al massimo li spostano in società amiche) e i loro lauti stipendi. Noi non ci stiamo. È un sistema ingiusto e malato, e se pensiamo che in questo caso l'azienda si chiama Cooperativa, è ancora più grave".



"Invece di andare a colpire i lavoratori, la dirigenza Unicoop Tirreno va azzerata. Premi, benefit, lussuose auto aziendali anche per chi vive a pochi chilometri dalla sede. Prima di parlare di qualsiasi altra cosa, è necessario un segnale in questa direzione. Ci rivolgiamo al Consiglio di Amministrazione, chiedendogli di porre la Dirigenza di fronte alle proprie responsabilità. Il prezzo delle crisi è pagato sempre dagli ultimi, ora basta" rende noto in ultimo l'organizzazione sindacale.