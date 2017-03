Crisi Unicoop Tirreno: no ad accordo prendere o lasciare, dice USB

L'Unione Sindacale di Base sulla crisi Unicoop Tirreno.

"Mentre Cgil Cisl e Uil favoriscono lo stallo delle trattative e Unicoop Tirreno 'minaccia' di andare avanti da sola con le procedure di legge e lo stralcio del contratto integrativo, l'USB esprime enorme preoccupazione per questa situazione Kafkiana e si prepara alla mobilitazione" spiega in un comunicato l'Unione Sindacale di Base.



«Dopo l'incontro del 24 febbraio è calato il gelo, - spiega Francesco Iacovone dell'esecutivo nazionale USB Lavoro Privato - e questo spauracchio dell'eventuale approdo della vertenza alla fase della Legge 223 e dello stralcio del contratto integrativo pare non preoccupare nessuno tra i soggetti che siedono al tavolo. Nessun incontro è stato fissato e tutto scorre così, più o meno nel silenzio».



«L'USB non resterà certo a guardare inerme questo balletto - prosegue il sindacalista - che non tiene in alcun conto gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. Se qualcuno pensa di presentarci all'ultimo momento un accordo prendere o lasciare, si sbaglia di grosso. Le responsabilità di questi ritardi hanno nomi e cognomi, e non sono i nostri. Abbiamo già assistito a troppi bilanci in perdita e quindi non ci fidiamo di chi adesso dice che abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Quelle perdite hanno messo a rischio i nostri posti di lavoro e di conseguenza ora non ci stiamo a fare gli spettatori inermi delle solite litanie tra azienda e sindacati confederali, che assieme ci hanno portato a questo punto».



«Noi gli obiettivi minimi li abbiamo bene in mente, li ripetiamo in continuazione fin dal primo giorno e li perseguiremo con tutte le nostre forze: zero licenziamenti e tutela del salario. E siamo determinati a rivendicarli con forza su quel tavolo sindacale o respingendo qualsiasi atto unilaterale nelle strade e nelle piazze» conclude il sindacalista.