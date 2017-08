Calvin Klein: vinta battaglia su riposo domenicale, dice USB

USB informa sulla battaglia sindacale delle lavoratrici della Calvin Klein dell'outlet di Castel Romano.

"Le lavoratrici di Calvin Klein dell'outlet di Castel Romano segnano un'importante vittoria sul marchio - comunica USB -, ottenendo finalmente l'applicazione della norma sul riposo domenicale."

«La lotta ingaggiata al fianco di queste lavoratrici è stata sofferta. - spiega Maria Sarsale, della Federazione romana USB - Si tratta di donne, tra loro alcune madri di bambini sotto i 3 anni, che si vedevano costantemente negato il diritto al riposo domenicale. Da anni. E ancora una volta si tratta di un'azienda incurante del benessere e dei diritti dei suoi dipendenti, un'azienda che ha dimostrato a lungo l'arroganza di chi sbeffeggia leggi e norme contrattuali. Grazie ad un duro lavoro serrato, sul campo, e in sede legale, queste lavoratrici hanno trovato il coraggio di alzare la testa, unirsi ed organizzarsi nella nostra organizzazione, e vincere questa battaglia così importante».



"A oggi, dunque, è stato ristabilito il diritto al riposo domenicale per quelle madri e anche per le lavoratrici full time cui spetta, per contratto, una pianificazione delle domeniche di riposo" prosegue l'Unione Sindacale di Base.

Si descrive ancora: "Questa vittoria non è scontata nel commercio, che subisce il pesante attacco insito in un contratto di categoria svilente e in un panorama legislativo che liberalizza aperture selvagge e flessibilità."

«Sebbene siano rimasti pochi diritti impugnabili nel CCNL del Commercio - conclude la sindacalista - laddove resta un margine di intervento per i lavoratori e le lavoratrici, non bisogna indietreggiare. E oggi le lavoratrici di Calvin Klein hanno dimostrato che la battaglia è aperta, e che organizzandola in modo collettivo si vince! Resta su questa azienda un contenzioso aperto, che sono convinta che sapremo contrastare punto per punto».