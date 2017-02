Bilioteca nazionale di Roma: riapre il bar, riassunte tutte le lavoratrici

L'USB annuncia che le lavoratrici del Bar della Biblioteca nazionale centrale di Roma riconquistano il loro posto di lavoro.

"Dopo mesi di inattività fatti di ammortizzatori sociali le lavoratrici del Bar della Biblioteca nazionale centrale di Roma riconquistano il loro posto di lavoro" annuncia in una nota l'Unione Sindacale di Base.



"Determinante, per l'esito positivo della vertenza, è stata la loro caparbietà e la forte fiducia riposta in USB. - si sottolinea - Una lunga trattativa, portata avanti da USB lavoro privato che ha visto una forte partecipazione della struttura sindacale di USB dei beni culturali, che ha portato al riconoscimento e al reintegro di tutti i diritti acquisiti e maturati negli anni dalle lavoratrici. Un risultato importante in un periodo storico dove le politiche neo-liberiste antepongono il profitto alla garanzia di un lavoro dignitoso".



"Mentre la Biblioteca nazionale e la società aggiudicataria della concessione dei locali del bar si preparano ad una inaugurazione in grande stile che vedrà la partecipazione di personalità politiche, nella giornata del 1 febbraio si registra un grave incidente sul lavoro dovuto alla fatiscenza di alcuni locali della Biblioteca Nazionale" osserva però in ultimo il sindacato.