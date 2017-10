Pensioni: Ocse conferma che governo non guarda al futuro, dice UIL

Romano Bellissima, segretario della UIL Pensionati, commenta i dati Ocse.

"I dati diffusi dal rapporto dell'Ocse confermano in modo inequivocabile la giustezza delle rivendicazioni del sindacato. Il nostro è un paese che non guarda al futuro e che continua ad alimentare disuguaglianze verso i giovani, il cui tasso di occupazione è sempre più basso, verso le donne che oltre a percepire stipendi più bassi rispetto agli uomini sono spesso costrette a lasciare il lavoro per prendersi cura dei familiari e verso gli anziani considerati più come un peso per la società che come una risorsa", denuncia in una nota Romano Bellissima, segretario generale UIL Pensionati.

"A fronte di una simile prospettiva - prosegue il sindacalista - e cioè quella di un Paese che nel 2050 sarà il terzo Paese più vecchio al mondo - le scelte effettuate dal governo sulla previdenza e sul welfare appaiono ancora più deludenti. Per questo il sindacato deve proseguire la sua battaglia per l'equità, la giustizia e la coesione sociale".