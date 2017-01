UFO: satellite di Google Earth fotografa un rapimento alieno?

Google Earth ha fotografato un rapimento alieno. E' quanto sostiene John Mooner (nome omen), un cacciatore di UFO che ritiene di aver trovato la prova del suo rapimento alieno osservando alcune immagini satellitari di Google Earth. Mooner specifica di non ricordare l'abduction ma assicura che queste foto mostrano che prima di essere rapito ha lottato contro l'alieno, che però avrebbe avuto il sopravvendo portandolo via chissà dove.



"Ho avuto problemi con l'applicazione Google Earth installata sul mio computer e così ho cercato le mappe satellitari online. - spiega Mooner - Ho pensato tra me e me di andare a vedere l'area dove lo scoso anno ho avvistato un UFO per cercare se c'era qualcosa fuori dall'ordinario. Quello che ho visto mi ha lasciato senza parole".



"Il satellite ha catturato un vero e proprio rapimento alieno. - afferma quindi John Mooner - La cosa sconvolgente è che sono io ad essere stato rapito da un alieno grigio e l'immagine satellitare mostra chiaramente che ho cercato di combattere l'alieno grigio dandogli un pugno in faccia. Guardando l'immagine sembra però che l'alieno abbia bloccato il mio pugno e lo abbia afferrato, e poi deve essere stato in grado di sottomettermi".



Mooner spiega quindi: "La cosa più strana di questo rapimento è che non mi ricordo che sia successo. Però - aggiunge - mi ricordo episodi sporadici di salti temporali durante tutto l'anno 2016 e anche negli anni precedenti".



Sempre osservando le immagini di Google Earth, John Mooner spiega di aver poi visto "tre UFO" che si dirigevano verso di lui. "I tre UFO sono identici e sembrano volare in formazione a diverse altitudini. - aggiunge il protagonista di questo presunto incontro ravvicinato del IV tipo - L'UFO che sembra essere più alto emana una luce verde e sembra lanciare una scia dal debole bagliore rosso. Gli altri due UFO sono invece di un bianco risplendente".



A questo punto, c'è chi si domanda se gli alieni abbiano anche in qualche modo hackerato i satelliti fornitori di Google Earth affinché scattassero finalmente la prova della loro esistenza, visto che finora i racconti degli addotti incredibilmente non vengono mai creduti.