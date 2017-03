U2: dopo 30 anni album "The Joshua Tree" in edizione celebrativa

Dal 2 giugno 2017 l'album degli U2 "The Joshua Tree", prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, torna in vendita in una edizione super deluxe, contenente anche un libro di 84 pagine.

"Per celebrare 30 anni dalla pubblicazione del seminale 'The Joshua Tree', quinto album in studio degli U2, dal 2 giugno 2017 sarà disponibile una edizione celebrativa distribuita dalla Island Records", viene annunciato in una nota dalla Universal.



"The Joshua Tree", prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, fu pubblicato il 9 marzo 1987. Al suo interno singoli di successo come "With Or Without You", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" e "Where The Streets Have No Name", tanto che l'album ha raggiunto la vetta della classifica nel Regno Unito, negli Stati Uniti, oltre che in Irlanda e in tutto il mondo, vendendo oltre 25 milioni di copie dell'album.



"Oltre agli 11 brani dell'album, - si specifica - l'edizione super deluxe da collezione include una registrazione del Concerto al Madison Square Garden ('Joshua Tree Tour', 1987), rarità e B-side dalle sessioni di registrazione originali dell'album, nuovi remix di Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite e Flood".



La confezione è arricchita anche "da un libro di 84 pagine rilegate con copertina rigida e fotografie mai viste prima, scattate da The Edge durante la photosession del 1986 nel deserto di Mojave".



In occasione dei 30 anni dalla pubblicazione, gli U2 hanno inoltre organizzato il tour 2017 di "The Joshua Tree", che partirà da Vancouver il 12 maggio 2017, dando il via a una serie di date negli stadi in tutto il Nord America e in Europa.