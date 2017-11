Tv Talk: Tra gli ospiti Enrico Mentana, Sigfrido Ranucci, Giancarlo Magalli. Su Rai3

Rai3, Tv Talk, 11 novembre alle 14 e 55. Tra gli ospiti Enrico Mentana, Sigfrido Ranucci, Giancarlo Magalli.

"Enrico Mentana, Sigfrido Ranucci, Giancarlo Magalli, Beppe Severgnini, Alessandra Angeli, Elena Di Cioccio, Michele Monina, Paola Jacobbi, Giorgio Simonelli e Andrea Visconti saranno gli ospiti della quinta puntata di Tv Talk, in onda sabato 11 novembre alle 14.55 su Rai3. Pagina di informazione importante questa settimana, con i protagonisti d'eccezione del giornalismo italiano" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



Si illustra in conclusione: "Sotto la nostra lente d'ingrandimento, 'Report' ma soprattutto il mancato dibattito tv Renzi-Di Maio, con una riflessione particolare sul nuovo fronte mediatico-politico. Si parlerà anche dell'aggressione al giornalista di Nemo e del 'molestie-gate' fuori e dentro l'Italia. Sul fronte intrattenimento, Massimo Bernardini e la squadra di Tv Talk commenteranno con Giancarlo Magalli il successo di 'Tale e Quale Show', riflettendo anche sullo stato del 'varietà' del sabato sera, e le confessioni di Michelle Hunziker sulla sua esperienza in una setta."