Fiorello e la cronaca nera a Tv Talk

"Lo stato di salute del talk show politico sarà il primo degli argomenti trattati nella tredicesima puntata di Tv Talk - viene esposto in un comunicato della tv di Stato -, il programma di Massimo Bernardini in onda sabato 21 gennaio alle 14.55 su Rai3. Quindi, con il direttore di Rai2 Ilaria DallaTana, si farà il punto sulla stagione autunnale del canale, coinvolgendo nella discussione anche un volto noto della rete, quello di Nicola Savino, impegnato ora anche con il programma Un boss in incognito."



La Rai rivela in conclusione: "Altro macrotema della puntata sarà quello della cronaca nera, partendo dalla provocazione di Fiorello che ha invitato a parlarne di meno nei contenitori, per arrivare a un bilancio quantitativo e tipologico su tempi e linguaggi dedicati dalla televisione a tale ambito tematico. Sotto la lente del programma, anche il nuovo talent della danza Dance, Dance, Dance. E, come sempre, un esame sui dati d'ascolto dei principali programmi della settimana appena trascorsa."