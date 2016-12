Turchia: spari contro ambasciatore russo ad Ankara alla vigilia del vertice su Aleppo

L'ambasciatore russo ad Ankara, Andrey Karlov, è stato gravemente ferito in un attacco armato nella capitale della Turchia. Stando alle prime ricostruzioni, l'ambasciatore russo Karlov è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco mentre era impegnato in un discorso durante una mostra ad Ankara. Le condizioni dell'ambasciatore sarebbero gravi.



L'aggressione si è verificata il giorno prima della riunione a Mosca tra i ministri degli Esteri di Russia, Iran e Turchia per discutere sulla situazione ad Aleppo. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin è stato immeeditamente informato dell'accaduto.